Die Strompreis-Lüge: Warum wir Verbraucher draufzahlen

Könnes kämpft. . 44:23 Min. . UT . Verfügbar bis 22.01.2021. WDR.

Noch nie haben Verbraucher so viel für Strom bezahlt wie heute. Hartnäckig hält sich das Gerücht, der Strompreis sei wegen der Energiewende und der erneuerbaren Energien so hoch. Doch ganz so einfach ist es nicht.