Die besten Sommergeschichten

Kölner Treff. . 01:28:41 Std. . UT . Verfügbar bis 23.08.2020. WDR.

Diese Sonderausgabe des Kölner Treffs widmet sich den verrücktesten, lustigsten und ungewöhnlichsten Sommergeschichten der Sendungsgeschichte.Bastian Pastewka erzählt von einem Urlaub mit Wohnwagen und Käferplage, Bernd Stelter plaudert über Campingurlaub in Holland, Klaas Heufer-Umlauf lässt die Zuschauer teilhaben an seinen Erlebnissen als Rucksackreisender in Argentinien. Außerdem geben Einblicke in ihre Urlaubsabenteuer: Christoph Maria Herbst, Guildo Horn, Kayar Yanar, Mirja Boes u.v.m.