Die 500. Sendung: Mit Friedrich Nowottny, Johann Lafer und Maite Kelly

Kölner Treff. . 01:31:28 Std. . WDR.

Zur 500. Ausgabe des Kölner Treffs begrüßt Bettina Böttinger prominente und interessante Gäste in ihrer Talkrunde. Mit dabei sind Sängerin Maite Kelly, Koch Johann Lafer und der inzwischen 90-jährige frühere WDR-Intendant Friedrich Nowottny. Außerdem eingeladen sind der Puppenspieler Martin Reinl, das ZDF-Nachwuchsgesicht Aminata Belli und die 16-jährige Saskia Frietsch, die an Morbus Crohn erkrankt ist und mit ihrem Fotoprojekt "Grenzenlos" gängige Körperideale in Frage stellt.