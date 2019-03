Mix4friends

09.03.2019 | 29:58 Min. | Verfügbar bis 08.03.2020 | WDR | Von Andrea Ahmadi

Ob Zuhause oder im Urlaub, wenn man mit Freunden zusammen einen geselligen Abend verbringen möchte, dann soll das Essen unkompliziert sein. Köstlich wird es natürlich trotzdem, wenn Sterneköchin Julia Komp und Bäcker- und Konditormeisterin Marie Simon zusammen in der Küche stehen. Marie backt für das Essen mit Freunden leckere Partybrötchen-Variationen: eine herzhafte Ähre, Brötchen, die an Blumen erinnern und ein würziges Kräuterbaguette sorgen für Abwechslung beim Mädelsabend oder auf der Grillparty. Einfach, schnell, lecker und mit den Händen dippen – das verbirgt sich hinter Julias "Mix4friends"-Rezept, das die Sterneköchin am liebsten mit ihren Freundinnen zusammen genießt: Gefüllte Brik mit Thunfisch, gegrillter Paprikasalat und Auberginenpüree