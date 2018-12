Weihnachten in Europa – was unsere Nachbarn zum Fest essen

15.12.2018 | 28:56 Min. | WDR | Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer

Weihnachten ist auf unserem Kontinent ein besonderes Fest – vom hohen Norden bis in den tiefsten Süden. Mancherorts ist der Heiligabend der wichtigste Tag, anderswo feiert man eher am 1. Weihnachtstag oder sogar erst im Neuen Jahr, am Dreikönigstag.

Download Video: Weihnachten in Europa – was unsere Nachbarn zum Fest essen.