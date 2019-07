Salat: Knackig, frisch und herzhaft

Kochen mit Martina und Moritz. . 29:00 Min. . UT . DGS . WDR. Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer.

Die Jahreszeit ist für Salate geradezu ideal: Man kann sich die pfiffigsten Kombinationen dafür ausdenken. Herzhaft und leicht, aber trotzdem so richtig zum Sattessen sollen sie sein. Im Prinzip kann man ja aus allem, was sich in der Küche findet, einen Salat zubereiten. Einfach mit einer Marinade beträufeln, kurz mischen – und schon haben wir den Salat.

Download Video: Salat: Knackig, frisch und herzhaft.