Rheinisches Sonntagsessen

Kochen mit Martina und Moritz. . 28:21 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 07.03.2021. WDR. Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer.

Kennen Sie Öscher Poschweck und Welschen Riisflam? Was so exotisch klingt, sind tatsächlich Spezialitäten im Rheinland. Die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz haben mal wieder in alten Rezeptbüchern gestöbert und ein köstliches Sonntagsessen daraus zusammengestellt.

Download Video: Rheinisches Sonntagsessen.