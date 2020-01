Niedersächsische Küche: Von bäuerlich-schlicht bis höfisch-fein

Kochen mit Martina und Moritz. . 28:39 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 25.01.2021. WDR. Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer.

Diesmal machen die beiden WDR-Fernsehköche Martina und Moritz auf ihrer kulinarischen Tour durch deutsche Regionen in Niedersachsen Halt. Das nach Bayern zweitgrößte Bundesland zwischen Ostfriesland und der Nordsee bis in den Osten hinein nach Thüringen hat eine ebenso große Bandbreite an Spezialitäten. Sie reichen von sehr bodenständigen, bäuerlichen Gerichten bis zu feinen Rezepten aus der bürgerlichen, fast schon höfischen Küche.

