Kibbeling mit Curry-Mayonnaise

Kochen mit Martina und Moritz. . DGS . Verfügbar bis 01.05.2020. WDR. Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer.

Die Hauptmahlzeit ist in den Niederlanden am frühen Abend – tagsüber begnügt man sich mit kleinen Häppchen. Man liebt Paniertes und Gebackenes, zum Beispiel Kibbeling, saftige Würfel oder Streifen von Kabeljaufilet, in einen Backteig getaucht und dann in Öl schwimmend knusprig ausgebacken. Dazu passt Curry-Mayonnaise.

