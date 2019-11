Kartoffeln – ein Klassiker für ein gutes Essen!

Kochen mit Martina und Moritz. . 28:44 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 16.11.2020. WDR. Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer.

Kaum eine Zutat in der Küche ist so vielseitig, so vielfältig, so unendlich variationsfähig wie die Kartoffel. Es ist einfach unglaublich, was man alles damit anstellen kann – schon allein wegen der vielen unterschiedlichen Sorten.

Download Video: Kartoffeln – ein Klassiker für ein gutes Essen!.