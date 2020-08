Essen zum Mitnehmen: Fürs Picknick, zum Ausflug oder ins Schwimmbad

Kochen mit Martina und Moritz. . 28:51 Min. . Verfügbar bis 15.08.2021. WDR. Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer.

Rausfahren, wenn schönes Wetter ist, an den Bach, einen See, in den Wald – den ganzen Tag draußen sein und die Sonne genießen.

Unabhängig sein, bleiben, wo es einem gefällt – gibt es an einem Sommertag etwas Schöneres als ein Picknick? Martina und Moritz würden dies wahrscheinlich verneinen. Deshalb zeigen die beiden heute lauter gute Sachen zum Mitnehmen und packen einen Picknickkorb.

Download Video: Essen zum Mitnehmen: Fürs Picknick, zum Ausflug oder ins Schwimmbad.