Erntedank: Wir feiern den Herbst

Kochen mit Martina und Moritz. . 28:49 Min. . DGS . Verfügbar bis 19.09.2021. WDR. Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer.

Die WDR Fernsehköche Martina und Moritz kochen heute saisonal herbstlich zum Erntedankfest.

Die Märkte quellen über von den herrlichsten Gemüsen, Kürbissen in allen Größen, Kohlköpfen in vielerlei Farben, Kartoffeln in jeder Form und jede Menge unterschiedlichster Wurzeln und Obst in allen Formen und Farben – der Herbst ist doch eine fantastische Jahreszeit!

