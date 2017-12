Ein Festmenü in vier Gängen

Festliche Musik im Hintergrund, Kerzengefunkel, Weihnachtsdekoration auf edlem Tisch, Stimmung. Natürlich möchte man zu Weihnachten genüsslich am Tisch sitzen und ausführlich schlemmen. Aber trotzdem will man nicht ewig in der Küche stehen. Keine Angst - es ist nicht nötig. Unser Menü macht nicht viel Mühe und lässt sich obendrein bestens vorbereiten, sodass am Festtag nicht mehr viel zu tun ist. Und, was noch wichtig ist: Sie können alle Zutaten schon vorzeitig einkaufen, müssen sich also nicht in das Getümmel des letzten Einkaufstages stürzen. Autor/-in: Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer