Eifeler Spezialitäten

16.02.2019 | 28:52 Min. | DGS | UT | Verfügbar bis 16.02.2020 | WDR | Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer

Die raue Eifel mit ihren kargen Böden hat eine einfache Küche mit wenigen Zutaten hervorgebracht. So bestimmten deshalb auch hier, wie in so vielen Regionen Deutschlands, hauptsächlich Kartoffeln den Speiseplan. Dennoch ist Köstliches entstanden: etwa Döppekooche, Eiermösch oder Grießmehlstaat.

Download Video: Eifeler Spezialitäten.