Die Küche im Sauerland: Deftig, herzhaft und bodenständig

03.11.2018 | 28:48 Min. | DGS | UT | WDR

Das Sauerland liegt in der südöstlichen Ecke Nordrhein-Westfalens und ist eine viel besuchte Touristenregion mit landschaftlich reizvollen Mittelgebirgen, vielen Stau- und anderen Seen, reichen Wäldern. In den Sommer- und Herbstmonaten ideal zum Wandern, in der kalten Jahreszeit für jegliche Art Wintersport – wenn denn ausreichend Schnee liegt.

Download Video: Die Küche im Sauerland: Deftig, herzhaft und bodenständig.