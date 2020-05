Beste Resteküche: Klug und köstlich!

Kochen mit Martina und Moritz. . 28:56 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 23.05.2021. WDR. Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer.

Reste gibt es in jeder Küche: Weil vom Braten was übrig bleibt, weil man zu viel eingekauft hat, das Obst und Gemüse im Kühlschrank welk zu werden droht. Auf jeden Fall ist alles zum Wegwerfen viel zu schade. Und Tatsache ist: In allen Küchen der Welt gehören Reste zu den wichtigsten Zutaten für neue Gerichte – leider haben wir inzwischen verlernt, sie phantasie-, plan- und sinnvoll einzusetzen.

