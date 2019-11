Backen zum Advent: Auf die Plätzchen, fertig, los!

Kochen mit Martina und Moritz. . 28:52 Min. . Verfügbar bis 30.11.2020. WDR. Von Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer.

Sobald Weihnachten in Sicht kommt, packt es selbst notorische Nicht-Bäcker und Bäckerinnen: Es ist Plätzchen-Zeit. Die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz haben sich im Freundeskreis umgehört und in alten Kochbüchern gestöbert nach Ideen für die große Weihnachtsbäckerei. Das Ergebnis dieser kulinarischen Recherche präsentieren die beiden in dieser Sendung. Und wie immer geben Martina und Moritz die nötigen Tipps, damit die Bäckerei auch gelingt und wie sich die Schätze sicher bis Weihnachten aufbewahren lassen.

Download Video: Backen zum Advent: Auf die Plätzchen, fertig, los!.