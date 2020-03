Willkommen bei den Sch'tis | Kulturschock-Komödie von und mit Dany Boon

Video: Die Wüstenärztin | Melodram mit Esther Schweins

Fernsehfilm. . 01:29:11 Std. . WDR.

Mit großem Engagement arbeitet die Ärztin Sina in einem Wiener Krankenhaus. Der Stress und die langen Arbeitszeiten machen ihr dabei nicht so viel aus wie das Gefühl, dass vor lauter hektischer Betriebsamkeit die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. In dieser Situation kommt die dringende Bitte ihrer Freundin Reissa gerade recht: Ihr Vater, ein alter Beduinenfürst, soll in seinem Wüstenlager untersucht werden. Er möchte es, trotz schwerer Erkrankung, nicht verlassen. Sina macht sich auf den Weg. | video