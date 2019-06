Wenn wir zusammen sind

Video: Auf den Spuren der Vergangenheit

Fernsehfilm. . 01:28:15 Std. . WDR.

Auf einem vornehmen Landgut in England kümmert sich die junge, attraktive Ärztin Kate um den Besitzer des Anwesens. Thaddeus Harlington leidet an einer schweren Herzkrankheit und bevor er sich einer risikoreichen Operation unterziehen will, hat er einen Herzenswunsch: Er will sich mit seinem Sohn David versöhnen, der nach einem schweren Streit vor Jahren das elterliche Haus verließ und seitdem spurlos verschwunden ist. Kate gelingt es, ihn zu finden – und verliebt sich prompt in ihn! | video