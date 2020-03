Sea Watch3

Von Nadia Kailouli, Jonas Schreijäg.

„Du Komplizin von Menschenhändlern! Schäm dich!“ schreien ihr Menschen am Pier entgegen. Als Carola Rackete im Hafen von Lampedusa unter Buhrufen und Jubel abgeführt wird, richten sich alle Kameras auf sie. Die deutsche Kapitänin hat die „Sea Watch3“ mit Geflüchteten an Bord ohne Erlaubnis in den italienischen Hafen gesteuert und wird vorläufig festgenommen. Ihre Verhaftung ist das spektakuläre Ende einer wochenlangen Odyssee auf hoher See. Wie kam es so weit? Was ist in den drei Wochen auf See passiert? Drei Wochen lang war ein Filmteam auf der "Sea Watch3". Es dokumentiert eine Fahrt, über die am Ende ganz Europa spricht und heftig streitet.