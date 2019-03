Wibbeln unter Palmen - Die roten Funken in Kuba

03.03.2019 | 29:24 Min. | Verfügbar bis 02.03.2020 | WDR | Von Sybille Schultz

"Viva Colonia" heißt es bald in Havanna. Am 2. Oktober 2018 werden 120 rote Funken in voller Montur in der kubanischen Hauptstadt karnevalistischen Geist versprühen. Dieser außergewöhnliche Besuch verspricht logistische Herausforderungen und wird ein diplomatisches Abenteuer.