Weiberfastnacht in den WDR Arkaden

08.02.2018 | 01:59:24 Min. | Verfügbar bis 15.02.2018 | WDR

Das Beste, was die Kölner Karnevalsszene musikalisch zu bieten hat, live in den WDR Arkaden in der Innenstadt. Autor/-in: Martin Harbecke