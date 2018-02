Weiber live 2018

08.02.2018 | 02:00:00 Min. | Verfügbar bis 18.02.2018 | WDR

"Wieverfastelovend" - so startet der Straßenkarneval im Westen. Und der WDR ist mit dabei: Bei "Weiber live" erleben die Zuschauer, was dann los ist bei den Jecken und Narren im Land! Der WDR ist in Köln mit Susanne Wieseler ("Aktuelle Stunde"), in Düsseldorf mit Anne Willmes ("Hier und Heute") und in Bonn mit Thomas Heyer ("Aktuelle Stunde"). In Billerbeck zeigen die westfälischen Narren, dass auch sie beim Thema Karneval mithalten können. Dort ist für den WDR dabei: Henry Bischoff ("Aktuelle Stunde"). Zum Party machen gehört natürlich auch die richtige Musik: die "Höhner" in Köln und in Düsseldorf "Alt Schuss" und "Swinging Fanfares". Auch bei den Rathauserstürmungen ist der WDR live vor Ort. Über das Social Web können die WDR-Zuschauer Grüße in die Sendung schicken: Hashtag: #wdrjeck.