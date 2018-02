Kölner Schull- un Veedelszöch 2018

11.02.2018 | 03:41:20 Min. | Verfügbar bis 11.02.2019 | WDR

Vorhang auf und Bühne frei für die echten Stars im Kölner Karneval: die Kölner! Beim Schull- un Veedelszöch schunkelt die Seele des Kölner Karnevals. Der WDR überträgt den wahren Straßenkarneval - den Umzug der Schulen, Vereine und Freundesgruppen am Karnevalssonntag - in voller Länge. Und lang ist wirklich lang, denn die Original-Route des Kölner Rosenmontagszuges wird dann schon einmal komplett mit Strüssjer "bepflanzt". Eine Viertelmillion Menschen sind am Straßenrand dabei. Am Mikrofon freut sich Zugkommentatorin Monika Salchert in der Südstadt wieder auf einen Mann an ihrer Seite: Sven Pistor. Bereits im vergangenen Jahr feierte der Kölner einen tollen Einstand beim Schull- un Veedelszöch.