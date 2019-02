Jet zo laache – das Beste aus der Bütt

08.02.2019 | 01:28:34 Std. | Verfügbar bis 06.03.2019 | WDR | Von Claus Schmitz

Keine Karnevalssitzung ohne Büttenrede. Ob alleine in der Bütt, als Duo im Zwiegespräch, als Parodie oder als Stand-up-Comedy. Die besten Auftritte aus dem Rheinland und Westfalen. In der Sendung wird an die besten Büttenredner, die schönsten und lustigsten Auftritte dieser Stars des Karnevals der vergangenen Jahre erinnert - mit dem Versprechen: Es gibt etwas zum Lachen! Mit dabei Adam Kranz als "Ne Reporter vum Buure Blättche", Kurt Lauterbach, Guido Cantz als "Der Mann für alle Fälle", Jürgen Beckers.