Helau und Alaaf!

Die karnevalistischen Kronjuwelen aus seinem Archiv-Schatz zeigt der WDR heute am Karnevalssamstag. Egal ob in schwarz-weiß oder in Farbe: Bunt sind die Ausschnitte aus vier Jahrzehnten närrischem Treiben allemal. Ausgewählt wurden die besten Karnevalslieder und Büttenreden zwischen Rhein und Weser. Vom Nachkriegskarneval bis zur Närrischen Hitparade 2000. Mit Ausschnitten aus zahlreichen Sendungen, u.a. aus den großen Fernsehsitzungen in Köln, Düsseldorf, Aachen und Münster - zusammengestellt von Hanna Dietz und Gisbert Baltes.