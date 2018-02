Alaaf und Helau - Büttenreden

04.02.2018 | 01:27:43 Min. | Verfügbar bis 11.02.2018 | WDR

Ein Pflichttermin für alle, die lustige Reime, überraschende Pointen, zeitkritische Spitzen- und zeitlose Witze zu schätzen wissen. Für die Sendung "Alaaf und Helau" wurden die besten NRW-Büttenreden der letzten 35 Jahre zusammengestellt. Das kam so gut an, dass sich die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder auf dieses ganz besondere "Best of" freuen dürfen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass nicht nur die Stars des Kölner und Düsseldorfer Karnevals das Sagen haben, sondern auch ausgezeichnete Künstlerkollegen aus Aachen, Münster, dem Bergischen Land, Ostwestfalen und anderen Gegenden Nordrhein-Westfalens zu Wort kommen. Autor/-in: Claus Schmitz