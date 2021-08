Geisterjagd mit Gayle Tufts

Ist nicht wahr!? – Ein unglaublicher Roadtrip. Teil 4 von 4. . 43:03 Min. . UT . Verfügbar bis 30.08.2022. WDR.

Donya Farahani und Entertainerin Gayle Tufts treffen auf Menschen mit seltsamen Hobbys und Eigenarten. Doch was ist Fakt – und was geflunkert?

In den Bonner Rheinauen treffen die beiden auf wagemutige Athleten, die beim Kiiking mit Spezialschaukeln Überschläge in luftiger Höhe absolvieren. Anschließend besuchen sie Lockpicker Sirius Schmidt. Der Kölner betreibt das Knacken von Schlössern als Wettkampfsport. Gelingt es Gayle, sich unter Sirius‘ Anleitung aus den Handschellen zu befreien? Dann wird es gruselig: Mit Hightech-Equipment suchen Burscheiderin Melanie Schindler und ihr Team der Ghost Hunters an verlassenen Orten nach unruhigen Seelen Verstorbener.