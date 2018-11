Wie gerecht ist NRW

14.11.2018 | 01:29:04 Std. | DGS | UT | WDR | Von Philipp Wundersee

Wie gerecht oder ungerecht geht es in NRW zu? Was muss sich ändern, damit es weniger Armut und mehr Chancengleichheit gibt? "Ihre Meinung" diskutiert diese Fragen live im Foyer der Turbinenhalle in Oberhausen.