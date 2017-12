Ihre Meinung: Schlagen, schreien, hetzen - Verroht unsere Gesellschaft?

Jedes Wochenende werden Schiedsrichter in den unteren Ligen aufs übelste beschimpft und bepöbelt, einige sogar tätlich angegriffen. Rettungssanitäter berichten immer wieder davon, wie hart sie bei Einsätzen angegangen werden. In Essen bricht ein Mann bewusstlos vor einem Geldautomaten zusammen – und vier Menschen steigen einfach über ihn hinweg, statt zu helfen. Der Mann stirbt. Und das Internet? Es wirkt so, als wenn es zum rechtsfreien Raum geworden ist, wo man straflos einen Shitstorm lostreten kann, der seine Opfer völlig hilflos zurücklässt.