Beleidigt und bedroht: Wer traut sich noch in Ehrenamt und Politik?

Von Bettina Böttinger.

Kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in Deutschland Rettungskräfte angepöbelt oder angegriffen werden. Auch Kommunalpolitiker sehen sich immer häufiger Anfeindungen ausgesetzt. Mit Morddrohungen und Drohbriefen sollen sie eingeschüchtert werden. Brauchen wir mehr Engagement und mehr Solidarität mit denen, die angegriffen werden? Eine Diskussion mit 100 Zuschauerinnen und Zuschauern im Barmer Bahnhof in Wuppertal.