Das Weihnachtsquiz

22.12.2018 | WDR | Von Thilo Schmelzer, Martin Zeltner

Alle Jahre wieder kriselt`s unterm Tannenbaum. Warum liegen die Nerven gerade an Weihnachten derart blank? Welche Geschenke machen am meisten Sinn? Kurz vor Heiligabend klärt der Doktor der Nation Eckart von Hirschhausen diese und andere spannende Fragen. In der Weihnachtsausgabe von "Hirschhausens Quiz des Menschen" raten um die Wette: Entertainer Guido Cantz, Schauspielerin Barbara Wussow, Sängerin Stefanie Hertel und Comedian Michael Kessler.