Sommerserie: Die Urlaubsmacher (1)

Hier und heute. . 06:32 Min. . Verfügbar bis 04.08.2020. WDR.

In diesen Sommerferien stellen wir Ihnen Menschen vor, die ihren Lebenstraum zum Beruf gemacht haben. Sie wohnen dort, wo andere Urlaub machen und sorgen dafür, dass die Besucher eine rundum schöne Zeit haben. Heute lernen Sie Petra Landsberg kennen. Sie lebt mit ihren Kindern in einem alten Forsthaus in Bongard in der Eifel und bietet Wanderungen mit Eseln inklusive besonderer Übernachtung an. Acht Langohren gehören mit zur Familie. Die machen erstens viel Freude und zweitens viel Mist.