Monheim - Wie viel Islam verträgt eine Stadt? Warum in Monheim ein Moscheenstreit tobt

27.11.2017 | 28:59 Min. | UT | Verfügbar bis 27.11.2018 | WDR

Kostenlose Grundstücke für den Bau zweier Moscheen! Mit diesem in Deutschland bislang einmaligen Vorhaben ist die kleine Stadt Monheim in NRW im letzten Jahr in die bundesweiten Schlagzeilen gekommen. Autor/-in: Lena Rumler

