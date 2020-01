Hier lebe ich: Gelsenkirchen-Ückendorf

Lange Zeit galt Gelsenkirchen-Ückendorf als Brennpunktviertel, in das man sich besser nicht wagte. Doch hier tut sich was: Künstler siedeln sich an, Altbauten erstrahlen in neuem Glanz, jungen Menschen wird eine Perspektive geboten. Wir sind in diesem Stadtteil voller Gegensätze unterwegs: Schäbige Ecken und wunderschöne Natur liegen hier nah beieinander.