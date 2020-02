Hier lebe ich – Senden

Hier und heute. . 08:49 Min. . Verfügbar bis 26.02.2021. WDR.

Viele Bewohner aus Senden werkeln zurzeit liebevoll an dem alten Zollhaus. Hier soll ein Treffpunkt für alle entstehen. Das schweißt die Bewohner der kleinen Gemeinde im Münsterland zusammen. Aus der Perspektive der ganz Kleinen erfahren wir, was sie an ihrem Ort so lieben.