Gut Erpenbeck in Lengerich

Hier und heute. . 10:48 Min. . Verfügbar bis 26.11.2020. WDR.

Mitten in einem Naturschutzgebiet liegt Gut Erpenbeck - in Lengerich in Westfalen. Auf dem Hof aus dem 13. Jahrhundert lebten früher „angeheuerte“ Landarbeiter. Heute wohnt Henner Erpenbeck mit seiner Freundin Annika in einem der „Heuerhäuser“. Im Herzstück des Gutes wohnen seine Eltern Ulrich und Freya Erpenbeck.