Drei Gründe für … Sauerland

Hier und heute. . 04:02 Min. . Verfügbar bis 10.06.2021. WDR.

Drei große „W“ sind nur drei Gründe, warum es so toll ist, das Sauerland zu entdecken: Wasser, Wald und Weite. Die waldreichste Region des Landes liegt in Nordrhein-Westfalens Osten. Zahlreiche Talsperren bieten alles, was das Wassersportler-Herz begehrt. Wanderer kommen beispielsweise auf dem 150 Kilometer langen Rothaarsteig durchs Land der tausend Berge, mit fantastischen Aussichtspunkten, auf ihre Kosten.