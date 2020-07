Drei Gründe für … Eifel

Die Eifel ist ein Naturparadies vor den Toren Kölns. Die Landschaft spiegelt die geologische Entwicklung von Jahrmillionen wider: Die Eifel ist extrem abwechslungsreich und eines der Naherholungsgebiete in Nordrhein-Westfalen. Es gibt tausend Gründe, um hier hinzufahren, doch diese drei machen die Region so außergewöhnlich: Ursprüngliche Natur, unzählige Wanderwege und ein einzigartiger Sternenhimmel – das kann man alles in der Eifel erleben.