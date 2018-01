Die Kinder von Perm: Ehemaliger WDR-Intendant Fritz Pleitgen über die Spendenaktion

Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen erinnert sich an die Spendenaktion für die krebskranken Kinder von Perm, die er gemeinsam mit dem am 14. Januar verstorbenen ehemaligen Chefredakteur der Landesprogramme, Harald Brand, in den Neunzigern gründete. 1996 wurde mit Hilfe der Spendengelder die Kinderkrebsklinik neu aufgebaut.