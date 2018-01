Der Reptilienretter

Hier und heute | 19.01.2018 | 12:46 Min. | Verfügbar bis 19.01.2019 | WDR

Uwe Ringelhan hatte schon als Kind wilde Tiere. Der gelernte Tierpfleger kaufte 2010 den Terrazoo in Rheinberg und fügte ihm eine Reptilienauffangstation hinzu. Die Ämter bringen ihm pro Jahr etwa 3000 Tiere aus falscher Haltung, die er dann in verantwortungsvolle Hände weitervermittelt. Bei „Hier und heute“ erzählt er, was er dabei so alles erlebt.