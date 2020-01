Bauhaus am Ruhrufer

Hier und heute. . 10:49 Min. . Verfügbar bis 07.01.2021. WDR.

Sonja und Andreas Henseler haben sich in Hattingen ihr Traumhaus gebaut – im Bauhausstil am Ufer der Ruhr, mit Blick auf die Schleuse. Einst stand hier nur eine Hütte in einem Schrebergarten. Heute sind es 218 Quadratmeter Wohnfläche mit drei Meter hohen Decken und minimalistischem Interieur.