Anbau an das Elternhaus

Salzkotten in Ostwestfalen ist nur ein paar Kilometer von Paderborn entfernt. Viele kleine Ortsteile wurden in den 1970er Jahren eingemeindet – auch Scharmede. Gleich neben der Schützenhalle haben Sara und Sebastian Lauck gebaut und zwar angrenzend an das Haus seiner Eltern. Zusammen mit einem Architekten verwirklichen sie ihr Traumhaus – hell, mit ungewöhnlichen Durchblicken und passender Holz-Fassade zum Elternhaus.