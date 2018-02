Suche ein Zuhause für mich und meine Kinder - Alleinerziehende und der Kampf um die Existenz

26.02.2018 | 29:16 Min. | WDR

Trennung bedeutet in den meisten Fällen: „Er“ geht, und die Kinder bleiben bei „ihr“. In rund 90 Prozent aller Fälle sind es Frauen, die den Kampf um das Überleben in einer schwierigen finanziellen Lage führen müssen. Geeigneten und bezahlbaren Wohnraum zu finden ist dabei oft das gravierendste Problem, zum Beispiel für die 29jährige alleinerziehende Maria. Sie sucht schon seit Jahren eine neue Bleibe für sich und ihre drei kleinen Kinder in Köln, stößt dabei aber nur auf Ablehnung. Auch Jackie, ohne Partner und im 9. Monat schwanger, kämpft mit finanziellen Problemen. Sie hat eine „Mama-WG“ gegründet wegen der gegenseitigen Unterstützung und auch, um die Mietkosten zu teilen. Aber die Schwierigkeiten lassen nicht lange auf sich warten. Autor/-in: Julia Schöning

Download Video: Suche ein Zuhause für mich und meine Kinder - Alleinerziehende und der Kampf um die Existenz.