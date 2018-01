Hilfe für vier Pfoten - Die Tierärzte vom Neandertal

08.01.2018 | 29:04 Min. | WDR

Wenn das Haustier krank wird, setzen die Besitzer oft die Welt in Bewegung, damit es ihm bessergeht. Die Tierklinik Neandertal in Haan macht mit modernster Medizin vieles möglich: Im 24-Stunden-Dienst kümmern sich hier 70 Mitarbeiter um das Wohl der Tiere. Mischlingshündin Cinderella ist 10 Meter in die Tiefe gestürzt – drei Beine sind schwer verletzt. Um Cinderella zu retten, verkaufte ihr Besitzer sein Auto. Bisherige Kosten: 11.000 Euro. Wie weit geht die Tierliebe? Autor-/in: Patrick Stijfhals

Download Video: Hilfe für vier Pfoten - Die Tierärzte vom Neandertal.