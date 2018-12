Beste Heimathäppchen - regional, lecker, einfach! Kohlgerichte: NRW hat Kohldampf

01.12.2018 | 14:00 Min. | Verfügbar bis 01.12.2019 | WDR

Neben Kartoffeln und Möhren ist Kohl das dritte Mitglied in der "heiligen Dreifaltigkeit" der NRW-Gemüse - und das zurecht. Kohl ist in seiner Vielfalt gerade in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitamin- und Mineralstofflieferant. Ob als Beilage zu Fleischgerichten oder als Hauptspeise, Kohl schmeckt einfach gut und ist in der Küche sehr flexibel. So gibt es unzählige warme und kalte Gerichte mit Kohl - in grün, rot und weiß.