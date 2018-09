Zurück in die Zukunft – 1985

1985 - das Jahr, in dem NRW in der Zukunft landete. In Essen wurde der neue IC Experimental vorgestellt und mit 317 km/h ein deutscher Schienenrekord aufgestellt. In Köln bereiteten sich die Astronauten auf die erste Weltall-Mission unter deutscher Leitung vor. Und in Münster hinterließ ein durch die Zeit reisender Delorean seine Spuren. Autor-/in: Lukas Hoffmann