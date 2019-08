Wir sind Weltmeister: 1990

Heimatflimmern. . Verfügbar bis 09.08.2020. WDR. Von Lukas Hoffmann.

Das Jahr 1990: Wir wurden Weltmeister. In den Düsseldorfer Landtag zogen die Grünen ein und die Kinder im Westen fieberten ihrer ersten Castingshow im Fernsehen entgegen. In Duisburg feierten wir die Zollfreiheit des größten Binnenhafens der Welt. In Köln warf ein spektakulärer Spionagefall tiefe Schatten auf die frische Liebe zwischen Ost und West. Und in Münster stand ein Kälberbaron im größten Skandalprozess des Jahres vor Gericht.