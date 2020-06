Weltklasse aus dem Münsterland: Die Pferdestadt Warendorf

Heimatflimmern. . 43:43 Min. . Verfügbar bis 17.06.2021. WDR.

Wenn der Satz: "Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde" irgendwo stimmt – dann in Warendorf im Münsterland.

Hier schlägt das Herz der deutschen Reiterei. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung und das Gestüt des Landes NRW, der Olympiastützpunkt des Reitsports und die Deutsche Reitschule – auf wenigen Quadratkilometern ballen sich in Warendorf die wichtigsten Institutionen rund ums Pferd. Auch international steht der Name der Kreisstadt für Welterfolge und für eine ruhmreiche Tradition. Diese Dokumentation blickt hinter die Kulissen der malerischen Ortschaft, in der sich alles um die Pferde dreht.