Mit Nussecken zum ESC: 1998

Heimatflimmern. Teil 9 von 10. . 43:31 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 04.10.2020. WDR. Von Simone Schillinger.

Der "Meister" Guildo Horn mobilisierte beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ Tausende zum Public Viewing und alle waren im Guildo-Wahn. 1998 war das Jahr, in dem „Call by Call“ Volkssport wurde. Schloss Gymnich in Erftstadt hatte neue Besitzer und erlebte eine Fan-Schwemme von Kelly-Family-Anhängern, die teilweise in den Vorgärten der Anwohner campierten. Camps ganz anderer Art: Die Atommülltransporte ins westfälische Ahaus mobilisierten tausende Atomkraftgegner.